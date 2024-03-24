Президент Словакии будет избран во втором туре. Известно, что второй тур президентских выборов состоится 6 апреля.

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Выборы президента Словакии

В Словакии 6 апреля состоится второй тур президентских выборов, поскольку во время первого тура ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов. Бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок одержал победу в первом туре президентских выборов в субботу, 23 марта.

Так, прозападный кандидат Иван Корчок после подсчета 100% голосов получил 42,52% избирателей. Его оппонент, член правящей коалиции и спикер парламента Петер Пеллегрини занимает 2-е место. За него отдали свой голос 37,03% жителей Словакии.

Заметим, что для победы кандидатам нужно набрать более 50 процентов голосов.

Кроме этого, известно, что явка избирателей превысила 51 процент.

Справка. Действующим президентом страны является Зузана Чапутова, которая, кстати, стала первой женщиной, возглавившей этот пост в Словакии. Заметим, что действующий лидер страны не баллотировалась на второй срок. В этом году словаки выбирают уже шестого президента в истории Словацкой республики. Президента Словакии избирают на прямых выборах сроком на пять лет, но не более двух сроков подряд.

К слову, словацкие избиратели выбирают между 9 кандидатами в президенты, из которых главными конкурентами являются действующий спикер Петер Пеллегрини, которого поддерживает пророссийский премьер Словакии Роберт Фицо, и оппозиционный кандидат экс-министр иностранных дел Иван Корчок.

Отношение кандидатов к Украине

Питер Пеллегрини является лидером левой партии "Голос", которая входит в коалицию с партией "Курс – социальная демократия" премьер-министра Роберта Фицо.

Фицо, известен своей украиноскептической позицией, поддерживает кандидатуру Пеллегрини на выборах.

Сам Пеллегрини разделяет позицию правительства Словакии по стандартизации отношений с Россией, которые резко изменились после вторжения России в Украину. Он считает, что санкции против Москвы в большинстве случаев неэффективны и негативно сказались на жителях Словакии.

Он не отвергает единого подхода Евросоюза к России по ситуации в Украине, однако отмечает, что необходимо учитывать влияние санкций на экономику стран блока.

Зато его оппонент, победивший в первом туре президентских выборов, Иван Корчок поддерживает жесткий подход к России и предоставление Украине всех видов помощи, включая военную.

Подчеркнем, что Корчок так же, как и действующий президент Зузана Чапутова, считается решительным сторонником Украины.