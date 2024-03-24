Президент Словакии будет избран во втором туре. Известно, что второй тур президентских выборов состоится 6 апреля.
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Выборы президента Словакии
В Словакии 6 апреля состоится второй тур президентских выборов, поскольку во время первого тура ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов. Бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок одержал победу в первом туре президентских выборов в субботу, 23 марта.
Так, прозападный кандидат Иван Корчок после подсчета 100% голосов получил 42,52% избирателей. Его оппонент, член правящей коалиции и спикер парламента Петер Пеллегрини занимает 2-е место. За него отдали свой голос 37,03% жителей Словакии.
Заметим, что для победы кандидатам нужно набрать более 50 процентов голосов.
Кроме этого, известно, что явка избирателей превысила 51 процент.
К слову, словацкие избиратели выбирают между 9 кандидатами в президенты, из которых главными конкурентами являются действующий спикер Петер Пеллегрини, которого поддерживает пророссийский премьер Словакии Роберт Фицо, и оппозиционный кандидат экс-министр иностранных дел Иван Корчок.
Отношение кандидатов к Украине
Питер Пеллегрини является лидером левой партии "Голос", которая входит в коалицию с партией "Курс – социальная демократия" премьер-министра Роберта Фицо.
Фицо, известен своей украиноскептической позицией, поддерживает кандидатуру Пеллегрини на выборах.
Сам Пеллегрини разделяет позицию правительства Словакии по стандартизации отношений с Россией, которые резко изменились после вторжения России в Украину. Он считает, что санкции против Москвы в большинстве случаев неэффективны и негативно сказались на жителях Словакии.
Он не отвергает единого подхода Евросоюза к России по ситуации в Украине, однако отмечает, что необходимо учитывать влияние санкций на экономику стран блока.
Зато его оппонент, победивший в первом туре президентских выборов, Иван Корчок поддерживает жесткий подход к России и предоставление Украине всех видов помощи, включая военную.
Подчеркнем, что Корчок так же, как и действующий президент Зузана Чапутова, считается решительным сторонником Украины.