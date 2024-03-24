Президент Словаччини буде обраний у другому турі. Відомо, що другий тур президентських виборів відбудеться 6 квітня.
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Вибори президента Словаччини
У Словаччині 6 квітня відбудеться другий тур президентських виборів, оскільки під час першого туру жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів. Колишній міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок здобув перемогу в першому турі президентських виборів у суботу, 23 березня.
Так, прозахідний кандидат Іван Корчок після підрахунку 100% голосів отримав 42,52% виборців. Його опонент, член керівної коаліції та спікер парламенту Петер Пеллегріні займає 2 місце. За нього віддали свій голос 37,03% жителів Словаччини.
Зауважимо, що для перемоги кандидатам потрібно набрати понад 50 відсотків голосів.
Крім цього, відомо, що явка виборців перевищила 51 відсоток.
До слова, словацькі виборці обирають між 9 кандидатами у президенти, з яких головними конкурентами є чинний спікер Петер Пеллегріні, якого підтримує проросійський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, та опозиційний кандидат ексміністр закордонних справ Іван Корчок.
Ставлення кандидатів до України
Пітер Пеллегріні є лідером лівої партії "Голос", яка входить до коаліції із партією "Курс – соціальна демократія" прем'єр-міністра Роберта Фіцо.
Фіцо, відомий своєю україноскептичною позицією, підтримує кандидатуру Пеллегріні на виборах.
Сам Пеллегріні поділяє позицію уряду Словаччини щодо стандартизації відносин з Росією, які різко змінилися після вторгнення Росії в Україну. Він вважає, що санкції проти Москви в більшості випадків неефективні і негативно позначилися на жителів Словаччини.
Він не відкидає єдиного підходу Євросоюзу до Росії щодо ситуації в Україні, однак зазначає, що необхідно враховувати вплив санкцій на економіку країн блоку.
Натомість його опонент, який переміг у першому турі президентських виборів, Іван Корчок підтримує жорсткий підхід до Росії і надання Україні всіх видів допомоги, включаючи військову.
Наголосимо, що Корчок так само, як і чинна президентка Зузана Чапутова, вважається рішучим прихильником України.