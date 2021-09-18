Рейган легко переизбрался после гибель двухсот морпехов в Ливане, Клинтон – спокойно после провала операции в Сомали. Тем не менее, после неудачного выхода из Афганистана уровень поддержки Байдена довольно резко упал и обратно не возвращается. Мощная третья волна COVID-19 и более медленный, чем ожидалась рост экономики, тоже внесли свою лепту в эту падение.

Важно Рейтинг Байдена обвалился после выхода войск США из Афганистана

Конечно, сейчас рано реально оценивать шансы Байдена в 2024 году. Можно считать, что, грубо, они как у любого президента 50%+. Будут они хуже или нет станет ясно очень скоро, в сентябре-октябре – это зависит от того, поддержит ли Конгресс пакет расширения социальной помощи и повышения налогов в 3 – 3,5 триллиона (на этом же пакете "висит" и инфраструктурный пакет в 1 триллион, который уже согласован и поддержан Сенатом).

Почему это важно

По двум причинам. Во-первых, это, реально, последний крупный пакет первого срока Байдена: в 2022 году демократы потеряют большинство в Палате представителей (это было очень вероятно и до нынешего падения рейтинга Байдена). Во-вторых, пакет такого размера ещё подтолкнет экономику + в 2024 году можно будет пугать избирателя тем, что президент республиканец отберёт дошкольное образование и другие популярные элементы пакета.

Сложность состоит в том, что у демократов очень маленькое большинство в обеих палатах. В Сенате расклад 51:50, то есть каждый сенатор-демократ обладает правом вето, и центристы используют этот рычаг вовсю. В Палате представителей у демократов на 8 депутатов больше, а центристам страшно голосовать за левое законодательство.

Читайте также В непостоянно-солнечной атмосфере, – Зеленский подробно описал, как и о чем говорил с Байденом

Если бы президент был популярен среди независимых избирателей (примерно трети), они могли бы рассчитывать на это в 2022. Но его популярность в этом сегменте резко упала, и им приходится рассчитывать только на себя - то есть смещать в центр, то есть голосовать против. В 1994 году в такой же ситуации масштабная реформа здравоохранения провалилась.

В 2021 ситуация отличается большей "поляризацией" – за прошедшие годы конгрессмены, даже самые центристские, стали гораздо чаще голосовать вместе с партией.

Тень Трампа

Сейчас уровень поддержки Байдена – 45%. Поляризация спасает его (как и спасала Трампа) от вызова на первичных выборах внутри своей партии. В 1968, 1980 и 1992 годах такие внутрипартийные вызовы подорвали позиции президентов - и они не переизбрались.

Если же вызов будет или Байден сам решит не переизбираться, то, видимо, будет открытый сезон: у многих кандидатов от демократов будут шансы на номинации.

Камала Харрис была слабым кандидатом на первичных выборах 2020 года и не видно, почему бы у неё было какое-то особенное преимущество, если Байдена не будет, в 2024-м.

Важная сила, которая удержит Байдена в качестве кандидата даже в случае дальнейшей потери популярности – это шанс, большой, что кандидатом от республиканцев будет бывший президент Трамп.

К теме Байден на митинге вспомнил о Трампе и забавно перекрестился

Он очень, очень – как никакой бывший президент в истории, кажется – популярен среди республиканцев и, судя по косвенным признакам, готовится к ещё одной гонке. Отдельные голоса убеждают его избраться спикером Палаты представителей в случае победы республиканцев в 2022 и председательствовать при импичменте Байдену, которого тоже оправдает, само собой.

Сенат, но это, по-моему, чересчур даже для Трампа. А вот кандидатом-2024 он стать может. И это как раз тот случай, когда непопулярный Байден будет иметь очень хорошие, больше, чем 50+, шансы чем Трамп.

Непопулярный Байден может проиграть многим другим республиканским кандидатам, но не Трампу – как бы плохо ни относились к нему независимые избиратели, к Трампу они относятся ещё хуже.