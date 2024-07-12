Как пишут американские СМИ, об этом пересказали двое неназванных лиц, ознакомленных с ситуацией. Замороженные взносы – это несколько обязательств на немалые суммы. По мнению аналитиков, соответствующая новость является одним из примеров последствий плохого выступления Байдена на дебатах с Трампом.

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Замораживание денег на кампанию Байдена

Future Forward, крупнейший супер-ПАК Байдена, отказался комментировать любые разговоры с донорами или суммы замороженных средств. Советник организации сказал лишь, что они ожидают восстановления пожертвований от доноров после решения нынешней неопределенности относительно кандидатуры.

Что такое супер-ПАК Super Political Action Committee – это независимая организация, которая может собирать и тратить неограниченные суммы денег для поддержки политических кандидатов. Супер-ПАКи не могут напрямую координировать свою деятельность с кандидатами, но они могут финансировать рекламу, организовывать мероприятия для воздействия на избирателей. Для избирательной кампании 2024 года у Джо Байдена есть несколько супер-ПАКов. Основной среди них – Future Forward.

Отдельный анонимный донор группы рассказал, что после дебатов его неоднократно просили о взносе, но он и его друзья воздерживаются. Два человека, информированных о замороженных обещаниях, отказались назвать имена доноров, которые отозвали свои чеки.

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Неизвестно, какая часть обещанных денег была предназначена для супер-ПАК Future Forward, а какая – для его некоммерческой организации. Супер-ПАК избегает принятия стратегических решений, пока не будет ясности относительно кандидатуры, о чем сообщило анонимное лицо, близкое к группе.

Помощник одного из крупных доноров Future Forward, миллиардера Рида Хоффмана, который пожертвовал 7 миллионов долларов на супер-ПАК, заявил, что доноры делают ошибку, удерживая деньги.