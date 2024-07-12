Як пишуть американські ЗМІ, про це переповіли двоє неназваних осіб, ознайомлених із ситуацією. Заморожені внески – це кілька зобов'язань на чималі суми. На думку аналітиків, відповідна новина є одним з прикладів наслідків поганого виступу Байдена на дебатах з Трампом.

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Замороження грошей на кампанію Байдена

Future Forward, найбільший супер-ПАК Байдена, відмовився коментувати будь-які розмови з донорами чи суми заморожених коштів. Радник організації сказав лише, що вони очікують відновлення пожертв від донорів після вирішення нинішньої невизначеності щодо кандидатури.

Що таке супер-ПАК Super Political Action Committee – це незалежна організація, яка може збирати та витрачати необмежені суми грошей для підтримки політичних кандидатів. Супер-ПАКи не можуть напряму координувати свою діяльність з кандидатами, але вони можуть фінансувати рекламу, організовувати заходи для впливу на виборців. Для виборчої кампанії 2024 року у Джо Байдена є кілька супер-ПАКів. Основний серед них – Future Forward.

Окремий анонімний донор групи розповів, що після дебатів його неодноразово просили про внесок, але він і його друзі утримуються. Двоє осіб, поінформованих про заморожені обіцянки, відмовилися назвати імена донорів, які відкликали свої чеки.

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Невідомо, яка частина обіцяних грошей була призначена для супер-ПАК Future Forward, а яка – для його некомерційної організації. Супер-ПАК уникає ухвалення стратегічних рішень, доки не буде ясності щодо кандидатури, про що повідомила анонімна особа, близька до групи.

Помічник одного з великих донорів Future Forward, мільярдера Ріда Хоффмана, який пожертвував 7 мільйонів доларів на супер-ПАК, заявив, що донори роблять помилку, утримуючи гроші.