Сам нинішній американський президент дав годинну пресконференцію для ЗМІ, аби вкотре засвідчити свою готовність до президентських перегонів.

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Хто серед демократів підтримує Байдена

Ось що відомо про двох впливових демократів, які підтримують Байдена та на цьому наголошують аналітики:

Джим Клайберн. 83-річний представник Південної Кароліни в Конгресі, є одним із найвпливовіших афроамериканських політиків у США. Його підтримка може залучити значну частину афроамериканських виборців.

83-річний представник Південної Кароліни в Конгресі, є одним із найвпливовіших афроамериканських політиків у США. Його підтримка може залучити значну частину афроамериканських виборців. Гевін Ньюсом. 56-річний губернатор Каліфорнії, часто розглядається як можливий наступник Байдена на посту президента США від демократів. Має сильну підтримку серед прогресивного крила партії.

Байден отримав поштовх від двох відомих демократів, які заявили, що він повинен залишитися в перегонах. Інші члени його партії зважували, чи говорити, що 81-річний президент все ще залишається придатний до переобрання,

– пише Reuters.

Хоча все ж конгресвумен Бріттані Петтерсен у своїх соціальних мережах відкрито закликає Байдена передати естафету одному з багатьох здібних представників Демократичної партії, аби здобути найкращий шанс на перемогу.

Водночас інші демократи, донори політсили та активісти намагаються визначити, чи є Байден їхнім найкращим вибором, щоб перемогти Трампа на виборах 5 листопада.

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Останні соціологічні дослідження показують, що Байден і Трамп залишаються на рівних у гонці. Однак певні демократи, як зазначає Reuters, остерігається росту занепокоєння через те, що Байден нібито не в тому віці для головного крісла в Білому домі.