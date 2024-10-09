Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в интервью Такеру Карлсону высказался о выборах в США. Он рассказал, что его могут посадить в тюрьму, если Трамп проиграет на выборах.

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Маск считает, что Трамп должен победить

Он убежден, что в случае проигрыша Дональда Трампа, ему "конец".

Как думаете, насколько длительным будет мое тюремное заключение? Как думаете, я увижу своих детей?

- спросил миллиардер.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

5 октября Илон Маск также выступил на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании. Именно там на кандидата в президенты США от республиканцев совершили покушение в июле.

Кроме этого, Маск считает, что Трамп должен победить, чтобы сохранить Конституцию и демократию в Соединенных Штатах Америки.