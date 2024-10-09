Американський мільярдер, засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск у інтерв'ю Такеру Карлсону висловився про вибори у США. Він розповів, що його можуть посадити до в’язниці, якщо Трамп програє на виборах.

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Маск вважає, що Трамп має перемогти

Він переконаний, що у разі програшу Дональда Трампа, йому "кінець".

Як думаєте, наскільки тривалим буде моє тюремне ув’язнення? Як думаєте, я побачу своїх дітей?

— запитав мільярдер.

Вибори президента США пройдуть 5 листопада 2024 року.

5 жовтня Ілон Маск також виступив на передвиборчому мітингу Трампа у Пенсильванії. Саме там на кандидата у президенти США від республіканців скоїли замах у липні.

Крім цього, Маск вважає, що Трамп має перемогти, щоб зберегти Конституцію і демократію в Сполучених Штатах Америки.