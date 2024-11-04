В то же время в России боятся Дональда Трампа, ведь они не знают, чего от него ожидать. Это 24 Каналу отметила российский оппозиционер и политический аналитик Ольга Курносова.

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"Если Трамп будет бодрым и веселым, то реально пригрозит обстрелом бункера. Не просто Москвы, а бункера, потому что то, что доступно для США – это знать точное местоположение Путина в каждый момент. Потому что все соответствующие спутники летают, все все наблюдают. Средства доставки ракет к тому месту, где находится Путин, тоже есть", – сказала она.

В общем в Кремле вынуждены наблюдать за выборами в США, чтобы знать, как строить свою политику в зависимости от того, кто находится в Белом доме. Ведь американские выборы влияют на геополитику в мире.

Кто побеждает на выборах: смотрите карту

К слову, как пишет издание Politico, в Европе панически ждут возможную победу Дональда Трампа, а также нового положения в мире, при котором ЕС и Украина больше не смогут полагаться на Вашингтон. Значительное количество европейских лидеров считает, что победа Трампа подбодрит Владимира Путина, спровоцирует разрушительную торговую войну и разожжет политические разногласия на всем континенте.