Оккупанты уверяют, что это собрание состоялось в Альпах и имело своеобразный формат "выборов президента Украины". В ГУР отреагировали на очередной фейк россиян, передает 24 Канал.

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Как в ГУР прокомментировали фейк россиян о "тайных выборах" в Альпах?

Склепанная на колене Евгения Нарышкина и брендированная "службой внешней разведки" государства-агрессора России ложь преследует цель усилить общественное напряжение в Украине, посеять недоверие внутри военно-политического руководства Украины, переключить общественное внимание на тему войны на тему выборов,

– говорится в заявлении ведомства.

Враг таким образом хочет ослабить способность украинского общества сопротивляться захватчикам.

Также противник активно транслирует фейки о якобы причастности к наркоторговле одного из военнослужащих подразделений ГУР МО Украины.

Напомним, что российский пропагандист Андрей Филатов из RT инсценировал свое исчезновение после якобы атаки украинского FPV-дрона, чтобы обмануть командующего ВСУ Роберта Бровди.