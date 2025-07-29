Окупанти запевняють, що це зібрання відбулася в Альпах і мало своєрідний формат "виборів президента України". У ГУР відреагували на черговий фейк росіян, передає 24 Канал.

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Як у ГУР прокоментували фейк росіян про "таємні вибори" в Альпах?

Склепана на коліні Євґєнія Наришкіна та брендована "службой внєшнєй развєдкі" держави-агресора Росії брехня має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів,

– йдеться у заяві відомства.

Ворог у такий спосіб хоче послабити здатність українського суспільства чинити опір загарбникам.

Також противник активно транслює фейки про начебто причетність до наркоторгівлі одного з військовослужбовців підрозділів ГУР МО України.

Нагадаємо, що російський пропагандист Андрій Філатов з RT інсценував своє зникнення після нібито атаки українського FPV-дрона, щоб обдурити командувача ЗСУ Роберта Бровді.