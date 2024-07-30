Российский публицист из США Андрей Пионтковский рассказал 24 Каналу, что одним из важных маркеров для этих избирателей будет видение будущего президента США того, как будут развязаны войны в Украине и на Ближнем Востоке. Однако Харрис может обратиться к уже сформированному республиканцами "Плану победы Украины".

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Это усилит позиции Харрис

Камала Харрис, по мнению публициста, прежде всего должна отказаться от политики сдерживания и опасения эскалировать войну в Украине.

В ближайшее время она должна по требованию республиканцев сформулировать цели США в войне в Украине. Харрис может сделать блестящий ход – кандидат в президенты от Демократической партии отвечает документом "Предлагаемый план победы в Украине", который написали представители Республиканской партии Майкл Маккол, Майк Роджерс и Майк Тернер. Это отличный шаг к единству политического класса,

– подчеркнул Пионтковский.

Этот ход Харрис не только усилит ее позиции, но и усугубит кризис внутри Республиканской партии, обострив противостояние между двумя лагерями – проукраинским и антиукраинским.

У Харрис и Трампа уже есть устойчивые избиратели, которые их поддерживают. Им нужно бороться за голоса тех, кто еще не определился и колеблется. Среди них также большое количество республиканцев,

– отметил он.

Существует коалиция тех, кто голосовал за республиканку Ники Хейли, и она может поддержать именно Камалу Харрис несмотря на разногласия с демократами. Ее представители считают, что у вице-президента более последовательная позиция по мировой войне, которую объявили тоталитарные режимы свободному миру".

Колеблющиеся избиратели,, по мнению публициста, проголосуют за ту партию и руководителя, который 5 ноября проявит себя как потенциальный лидер свободного мира, готовый отвечать на вызовы мировой войны, которая продолжается в Украине и на Ближнем Востоке. Победит тот, кто адекватно ответит на эти вызовы.

У Харрис есть хорошие шансы победить в выборах, если она воспользуется уникальным шансом и выступит с "Планом победы Украины",

– уверен Андрей Пионтковский.

Напомним, что республиканцы из Палаты представителей США Майкл Маккол, Майк Роджерс и Майк Тернер представили документ "Предлагаемый план победы в Украине", разработанный в конце 2023 года. Его авторы осуждают позицию администрации Джозефа Байдена и требуют решительных действий по поддержке Украины.

США, по их мнению, должны ответить на глобальную угрозу России, Китая и Ирана. В то же время победа Украины в войне очень важна для защиты американских интересов. Маккол, Роджерс и Тернер призвали Байдена немедленно предоставить Украине необходимое оружие, а также усилить санкции против России, передать Киеву замороженные российские активы.