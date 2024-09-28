На выборах в Чехии партия экс-премьера одержала победу, но коалиция удерживает большинство

На довыборах в Сенат Чехии партия экс-премьера Андрея Бабиша ANO получила наибольшее количество мест. Впрочем, правительственная коалиция из пяти партий сохранила большинство в верхней палате парламента.

Несмотря на усиление позиций оппозиционного движения Бабиша, коалиционные партии продолжат контролировать Сенат. Об этом сообщают Novinky.

Смотрите также Президент Чехии объяснил слова о "реалистичном" завершении войны после возмущения Киева

Какова ситуация на довыборах в Чехии

По предварительным подсчетам, движение ANO Бабиша получило восемь из 27 мандатов в Сенате на последних выборах – два в первом туре и шесть во втором. Это является лучшим результатом среди всех отдельных партий.

Таким образом, ANO вместе с Чешской социал-демократической партией будет иметь 13 сенаторов, что больше чем нынешние 6.

В то же время пять партий правительственной коалиции Чехии получили 15 мандатов, что позволяет им сохранить большинство в верхней палате парламента.

Наибольшее количество мандатов получила партия ODS премьера Петра Фиалы – шесть. Два – у христианских демократов KDU-ČSL, а у либерал-консерваторов TOP 09 оказался один мандат.

Чешские коммунисты, которые демонстрировали неплохие результаты на региональных выборах в составе левого блока, не смогли провести своего кандидата в Сенат.

Зато в парламент впервые попадет ультраправая популистская партия "Присяга" (Přísaha), чей лидер Роберт Шлахт победил в Бржецлаве и станет сенатором.

Премьер Чехии Петр Фиала, комментируя первые результаты довыборов в Сенат, отметил, что правительственная коалиция одержала победу над оппозицией.