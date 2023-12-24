Вечером 24 декабря сторонники коалиции "Сербия против насилия" в седьмой раз собрались перед сооружением Республиканской избирательной комиссии. Они пришли, чтобы выразить свое недоверие результатам выборов, у которых якобы выиграла партия Вучича.

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Пытались попасть в городской совет

Так, один из лидеров "Сербии против насилия" Мирослав Алексич призвал людей идти к городскому совету. Он попросил окружить здание, а избранных депутатов – зайти внутрь.

"Слушайте меня, мошенники, лжецы и воры, мы поймали вас на краже. Вы и все ваши приспешники пойдете в тюрьму за кражу", – подчеркнул Алексич во время своего обращения к "Сербской прогрессивной партии" (SNS). Последняя заявила, что одержала победу на выборах.

По словам Алексича, "Сербская прогрессивная партия" после выборов 17 декабря лишилась своего права на представление сербов. Он также призвал Евросоюз "не молчать и не закрывать глаза на кражу выборов в Сербии".

Как рассказал корреспондент N1, полиция в городском совете против протестующих применяла слезоточивый газ. Сам Александр Вучич готовил обращение к нации на фоне событий в Белграде.

В Сербии массовые протесты из-за результатов выборов / Фото местных СМИ

Что сказал Вучич

Он призвал граждан Сербии не беспокоиться. По его словам, говорится не о революции. Он добавил, что правоохранители держат ситуацию под контролем.

В то же время сербский лидер выразил благодарность зарубежным спецслужбам. Мол, они предупреждали руководство страны и предоставили информацию, что готовится попытка "цветной революции".

По его словам, с теми, кто пытается попасть в городской совет Белграда, около 1200 человек. Хотя, на видео и фото можно увидеть, что вокруг сооружения гораздо больше тех, кто выражает недоверие результатам выборов. К слову, он убежден, что беспорядки спровоцированы из-за пределов Сербии.

Мятежники и головорезы будут задержаны, будет реакция компетентных государственных органов,

– пригрозил Вучич.

Он также заверил, что "им не удастся", имея в виду этих самых "мятежников и головорезов". По его словам, "мы делаем все возможное, чтобы своей спокойной и мягкой реакцией не нанести вред демонстрантам", пришедшим на мирный протест.

Ближе к 23 стало известно, что полицейские в шлемах и со щитами массово прибывают на площадь у администрации Белграда.

Позже поступила информация, что прибывшие на площадь полицейские, разогнали протестующих. Также правоохранители заняли позиции по периметру площади. Они занимаются осмотром сооружения. На место прибыли две машины скорой помощи, а также глава МВД Сербии Братислав Гашич.

Пол 00:00 Вучич собрал срочное заседание Совета национальной безопасности на фоне беспорядков в Белграде.

Почему происходит протест

По результатам выборов 17 декабря победила "Сербская прогрессивная партия" Вучича. Причем, как на парламентских, так и городских выборах в Белграде. Главный оппонент – "Сербия против насилия" – заявила, что ее лишили победы. Особенно в Белграде.

Обратим внимание, что о многочисленных нарушениях сообщала наблюдательная миссия. Она состояла из представителей правозащитных организаций. Среди нарушений – случаи покупки голосов, а также вбрасывание бюллетеней.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали несправедливые условия для оппозиционных кандидатов. Отмечали предвзятость СМИ, злоупотребление государственными ресурсами и доминирование президента во время избирательной кампании.