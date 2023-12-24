Ввечері 24 грудня прихильники коаліції "Сербія проти насильства" всьоме зібралися перед спорудою Республіканської виборчої комісії. Вони прийшли, щоб висловити свою недовіру результатам виборів, у яких буцімто виграла партія Вучича.

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Намагалися потрапити до міської ради

Так, один із лідерів "Сербії проти насильства", Мирослав Алексич, закликав людей йти до міської ради. Він попрохав оточити будівлю, а обраних депутатів – зайти всередину.

"Слухайте мене, шахраї, брехуни та злодії, ми спіймали вас на крадіжці. Ви і всі ваші посіпаки підете до в'язниці за крадіжку", – наголосив Алексич під час свого звернення до "Сербської прогресивної партії" (SNS). Остання заявила, що здобула перемогу на виборах.

За словами Алексича, "Сербська прогресивна партія" після виборів 17 грудня втратила своє право на представлення сербів. Він також закликав Євросоюз "не мовчати та не закривати очі на крадіжку виборів у Сербії".

Як розповів кореспондент N1, поліція у міській раді проти протестувальників застосовувала сльозогінний газ. Сам Александар Вучич готував звернення до нації на тлі подій у Белграді.

У Сербії масові протести через результати виборів / Фото місцевих ЗМІ

Що сказав Вучич

Він закликав громадян Сербії не хвилюватися. За його словами, мовиться не про революцію. Він додав, що правоохоронці тримають ситуацію під контролем.

Водночас сербський лідер висловив подяку закордонним спецслужбам. Мовляв, вони попереджали керівництво країни та надали інформацію, що готується спроба "кольорової революції".

За його словами, з тими, хто намагається потрапити до міської ради Белграда, близько 1200 людей. Хоча, на відео та фото можна побачити, що навколо споруди значно більше тих, хто висловлює недовіру результатам виборів. До слова, він переконаний, що заворушення спровоковані з-за меж Сербії.

Бунтівники та головорізи будуть затримані, буде реакція компетентних державних органів,

– пригрозив Вучич.

Він також запевнив, що "їм не вдасться", маючи на увазі цих самих "бунтівників і головорізів". За його словами, "ми робимо все можливе, щоб своєю спокійною та м'якою реакцією не завдати шкоди демонстрантам", котрі прийшли на мирний протест.

Ближче до 23 стало відомо, що поліцейські у шоломах та зі щитами масово прибувають на площу біля адміністрації Белграда.

Пізніше надійшла інформація, що поліцейські, які прибули на площу, розігнали протестувальників. Також правоохоронці зайняли позиції по периметру площі. Вони займаються оглядом споруди. На місце прибули дві машини швидкої допомоги, а також глава МВС Сербії Братислав Гашич.

Пів на 00:00 Вучич зібрав термінове засідання Ради національної безпеки на фоні заворушень у Белграді.

Чому відбувається протест

За результатами виборів 17 грудня перемогу здобула "Сербська прогресивна партія" Вучича. Причому як на парламентських, так і міських виборах у Белграді. Головний опонент – "Сербія проти насильства" – заявила, що її позбавили перемоги. Особливо у Белграді.

Звернімо увагу, що про численні порушення повідомляла спостережна місія. Вона складалася з представників міжнародних правозахисних організацій. Серед порушень – випадки покупки голосів, а також вкидання бюлетенів.

Крім того, спостерігачі зафіксували несправедливі умови для опозиційних кандидатів. Наголосили на упередженості ЗМІ, зловживанні державними ресурсами та домінуванні президента під час виборчої кампанії.