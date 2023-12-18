Президент Сербії Александар Вучич 1 листопада розпустив парламент і призначив на 17 грудня 2023 року дострокові парламентські та місцеві вибори. Попередні загальні вибори в Сербії відбулись у квітні 2022 року, наступні за графіком вибори до парламенту планувалися у 2026 році.
Дивіться також Більше не хоче чути про втому від України․ Яким може бути ефект Туска в Європі та світі
Звинувачення у порушенні
За підрахунком голосів на окремих виборчих дільницях, соціологічні дослідницькі компанії Ipsos і CeSID передбачали, що SNS отримає 46,2% голосів, а друге місце посяде опозиційна лівоцентристська "Сербія проти насильства" з 23,2% голосу.
Це абсолютна перемога, і вона робить мене щасливим,
– заявив Вучич.
"Сербія проти насильства" звинуватила правлячу партію у фальсифікації виборів. Вона планує подати скаргу до державної виборчої комісії.
Зв'язки Сербії з Росією
- Белград засудив російську війну, але не підтримав санкції проти Росії. Вучич зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб послабити тиск Заходу, який вимагає приєднатися до санкцій проти Москви. Але водночас президент Сербії обіцяв російському диктатору Путіну, що не приєднається до санкцій, і цим представив свою країну як непохитного союзника Кремля.
- Втім, водночас Сербія підписала угоду з Азербайджаном про збільшення постачання природного газу у 2024 році в Азербайджану, аби відмовитися від російського. Заплановано закупити 400 мільйонів кубометрів блакитного палива. Останнім часом ця країна перебувала під тиском ЄС, який вимагав узгодити свою зовнішню політику з блоком та накласти санкції на Росію.
- 10 грудня стало відомо, що Сербія та Болгарія завершили будівництво газопроводу, метою якого є зменшення залежності від російського газу. Побудований трубопровід має протяжність 170 кілометрів. Він простягається між сербським містом Ніш та столицею Болгарії – Софією.