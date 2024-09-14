Журналисты Politico отмечают, что внешняя политика часто отходит на второй план во время выборов в США, поскольку избирателей волнуют такие вопросы, как экономика, инфляция и иммиграция. Однако на этот раз разрез событий в мире совершенно иной.

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Как и зачем Харрис размещает рекламу с поддержкой Украины

Пытаясь усилить поддержку в ключевых штатах, где состоятся выборы, Демократический отдел американского комитета super PAC (America's Future Majority Fund super PAC) запустил новую рекламную кампанию, нацеленную на Пенсильванию, Мичиган и Висконсин, которые обычно "колеблются" в голосовании.

В этих штатах проживает значительная часть населения, связана своими корнями с Польшей, Украиной, Литвой и другими странами Восточной Европы, что делает их критически важными для стратегии партии накануне предстоящих выборов.

Во время президентских дебатов во вторник Харрис обратился непосредственно к 800 американцам в Пенсильвании, имеющим польские корни. Кандидат в президенты утверждала, что Польша станет следующей целью России после Украины.

Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве,

– заявила Харрис.

Кампания Трампа отвергла этот нарратив и отметила, что кандидат от Республиканской партии "сделает все необходимое, чтобы восстановить мир, американскую силу и сдерживание на мировой арене".

Как отмечает издание, команда Харрис хочет привязать свою кампанию к общинам, для которых война в Украине имеет больше личного значения. Также кандидат хочет убедить жителей этих штатов, что Трамп оставит Украину и союзников на восточном фланге НАТО.

Новый опрос, проведенный Институтом либертарианской аналитики CATO и YouGov, показал, что избиратели в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане с незначительным преимуществом считают, что Трамп, скорее всего, закончит войну в Украине и удержит Соединенные Штаты от участия в конфликте.

Согласно данным издания Politico, в Пенсильвании проживает более 700 000 человек польского происхождения и примерно 122 000 - украинского. В Мичигане польско-американское население составляет около 900 000 человек, а около 40 000 - украинского происхождения. В Висконсине также проживает значительная польско-американская община, которая насчитывает около 480 000 человек.

На президентских выборах 2020 года президент Байден одержал победу в этих ключевых штатах, победив бывшего президента Трампа с разницей в 80 000 голосов в Пенсильвании, 154 000 голосов в Мичигане и 20 000 голосов в Висконсине.