Журналісти Politico зазначають, що зовнішня політика часто відходить на другий план під час виборів у США, оскільки виборців хвилюють такі питання, як економіка, інфляція та імміграція. Однак цього разу розріз подій у світі абсолютно інакший.

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Як і навіщо Гарріс розміщує рекламу з підтримкою України

Намагаючись посилити підтримку в ключових штатах, де відбудуться вибори, Демократичний відділ американського комітету super PAC (America's Future Majority Fund super PAC) запустив нову рекламну кампанію, націлену на Пенсильванію, Мічиган та Вісконсин, які зазвичай "вагаються" у голосуванні.

У цих штатах проживає значна частина населення, пов'язана своїм корінням з Польщею, Україною, Литвою та іншими країнами Східної Європи, що робить їх критично важливими для стратегії партії напередодні майбутніх виборів.

Під час президентських дебатів у вівторок Гарріс звернувся безпосередньо до 800 американців у Пенсільванії, що мають польське коріння. Кандидатка у президенти стверджувала, що Польща стане наступною метою Росії після України.

Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві,

– заявила Гарріс.

Кампанія Трампа відкинула цей наратив і зазначила, що кандидат від Республіканської партії "зробить все необхідне, щоб відновити мир, американську силу та стримування на світовій арені".

Як зазначає видання, команда Гарріс хоче прив'язати свою кампанію до громад, для яких війна в Україні має більше особистого значення. Також кандидатка хоче переконати жителів цих штатів, що Трамп залишить Україну та союзників на східному фланзі НАТО.

Нове опитування, проведене Інститутом лібертаріанської аналітики CATO та YouGov, показало, що виборці в Пенсильванії, Вісконсині та Мічигані з незначною перевагою вважають, що Трамп, швидше за все, закінчить війну в Україні та утримає Сполучені Штати від участі у конфлікті.

Згідно з даними видання Politico, у Пенсильванії проживає понад 700 000 осіб польського походження і приблизно 122 000 - українського. У Мічигані польсько-американське населення становить близько 900 000 осіб, а близько 40 000 - українського походження. У Вісконсині також проживає значна польсько-американська громада, яка налічує близько 480 000 осіб.

На президентських виборах 2020 року президент Байден здобув перемогу в цих ключових штатах, перемігши колишнього президента Трампа з різницею у 80 000 голосів у Пенсильванії, 154 000 голосів у Мічигані та 20 000 голосів у Вісконсині.