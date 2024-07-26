Прежде всего среди республиканцев, на которых опирается Трамп, есть люди, которые поддерживают Украину. Такое мнение 24 Каналу озвучил член Республиканской партии Борис Пинкус.

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Трамп не сможет пойти против республиканцев

Борис Пинкус отметил, что Джей Ди Вэнс уже менял свою позицию, поэтому может изменить ее еще раз. В частности, относительно Трампа, которого он называл фашистом, а сейчас поддерживает его.

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Кроме того, вице-президент занимается внутренними проблемами. Трамп не позволит кому-то принимать решения по внешней политике. Член Республиканской партии считает, что бывший президент США не сможет пойти против единства в Конгрессе.

Прежде всего против тех республиканцев, на которых он опирается. Это Майк Роджерс, Майкл Маккол, Майк Тернер – три республиканца, которые являются "архитекторами" новой стратегии оказания помощи Украине до победы и выделения 61 миллиарда для Украины. Сегодня Трамп общается с ними,

– сказал он.

Трамп приобщил к команде советников Майкла Маккола – друга Украины, который посещал наше государство. Его имя кандидат в президенты назвал как главу комитета по иностранным делам. Также в состав советников Трампа введен бывший государственный секретарь США Майк Помпео, который поддерживает Украину.

"Мы продолжаем лоббировать, что если Трамп победит, чтобы он взял в государственные секретари Никки Хейли, а Майка Помпео – советником по национальной безопасности. Шансы у нас есть", – добавил республиканец.