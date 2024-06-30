Кандидата в президенты от демократов официально выберут в августе на национальном съезде Демократической партии США. Пока сам Байден не заявлял, что рассматривает возможность отставки.

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Может ли Байден выйти из гонки

Джо Байден уже является вероятным кандидатом от демократов с подавляющим большинством избирателей на праймериз. Согласно правилам национального комитета Демократической партии, делегаты обязаны поддержать победителя.

Праймериз – тип голосования, в котором избирается один кандидат от партии. Смысл предвыборов "праймериз" заключается в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат, как правило, близок.

Стоит отметить, что во время праймериз Байден столкнулся с незначительной оппозицией.

Основная оппозиция Байдена происходит не от какого-то кандидата, а от более общей внутрипартийной тревоги относительно его возраста и возмущения прогрессивистов поддержкой администрации Израиля во время его многомесячной войны против ХАМАС в Газе,

– говорится в материале.

Нынешний президент США или другой член партии не имеет официального механизма выбора своего преемника, а это означает, что демократам придется выбирать его на открытом съезде.

Кто может заменить Байдена

По словам журналистов, вице-президентка Камала Харрис была бы главным претендентом на место в избирательном бюллетене при таком сценарии. Но будут и другие потенциальные кандидаты, которые ранее утверждали, что могут провести более эффективную кампанию против бывшего президента Дональда Трампа.

Харрис, как и любому другому кандидату, придется заручиться поддержкой большинства однопартийцев.

Сейчас главный вопрос – бросит ли кто-то вызов Харрис. В то же время есть вероятность, что решение о замене Байдена может привести к расколу и неприятностям. Делегаты должны будут решить, кого выбрать, в серии голосований после лоббирования.