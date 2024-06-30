В частности, 44-й глава Соединенных Штатов отметил, что эти первые президентские дебаты не повлияли на его мнение относительно выборов 2024 года. Об этом Барак Обама написал в соцсети Х, ранее известной как твитер, передает 24 Канал.

К теме У меня был не лучший вечер, – Байден обратился к донорам своей кампании после дебатов Байден обратился к донорам своей кампании

Обама встал на защиту Байдена после дебатов

Бывший президент США отметил, что плохие вечера дебатов случаются. Экс-лидер страны отметил, что знает это по собственному опыту.

Но эти выборы – это выбор между тем, кто всю жизнь боролся за простых людей, и тем, кто заботится только о себе. Между тем, кто говорит правду, кто отличит добро от зла и откровенно донесет это американскому народу – и тем, кто врет сквозь зубы ради собственной выгоды,

– написал Обама.

По словам 44-го президента США ночь дебатов этого не изменила, и именно поэтому так много поставлено на карту в ноябре 2024 года, когда непосредственно состоятся выборы президента Соединенных Штатов.

Политики Европы были шокированы выступлением Байдена на дебатах