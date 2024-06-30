Журналисты Bloomberg пишут, что Байден объяснил свое выступление на дебатах не слишком хорошим самочувствием. Однако президент США пообещал продолжать участие в выборах.
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Что сказал Байден донорам кампании после дебатов
В присутствии около 150 человек в нью-йоркском районе Хэмптон Байден отметил, что не баллотировался бы, "если бы не верил, что могу победить".
Я понимаю беспокойство относительно дебатов. Я понимаю. У меня был не лучший вечер,
– признал он.
Один из инвесторов также рассказал, что состояние Байден, который был на дебатах и на выступлении перед донорами его кампании, "существенно отличалось" в лучшую сторону. Инвестор отметил, что Байден "не идеальный человек, но тот, кто по крайней мере достойно будет представлять эту страну".
Поскольку Байден излучал неповиновение, несколько человек за пределами Хэмптона держали плакаты с призывами к нему отказаться от участия в выборах, даже если они выражали ему сочувствие.
По словам источника Bloomberg, об отказе какого-то из доноров участвовать во встрече с президентом США не сообщалось.
После встречи с донорами Байден также посетил прием в Нью-Джерси, организованный мэром-демократом Филом Мерфи. Во время мероприятия было успешно собрано 3,7 миллиона долларов США на предвыборную кампанию президента.
В отдельном заявлении у Байдена объявили, что с момента дебатов до вечера пятницы его кампания получила 27 миллионов долларов США, что имеет целью уменьшить беспокойство среди доноров.
Что известно о беспокойстве доноров кампании Байдена
- Журналисты The New York Times написали материал, где отметили, что группа доноров из Кремниевой долины, среди которых Рон Конвей и Лорен Пауэлл Джобс, звонили, писали СМС и электронные письма друг другу о ситуации, которую они описывали как "возможную катастрофу" после выступлений Байдена на дебатах.
- Доноры интересовались, с кем из окружения Байденов они могут связаться, чтобы выйти на Джилл Байден, первую леди, которая, в свою очередь, могла бы убедить мужчину не баллотироваться. В групповых чатах и частных дискуссиях некоторые состоятельные демократы предлагали "вмешательство", другие надеялись, что Байден решит покинуть президентскую гонку самостоятельно.
- Отмечается также, что критика выступления Байдена после дебатов вызвала изменение планов его команды по дальнейшему сбору средств на предвыборную кампанию. Однако после выступления Байдена часть мероприятий была отменена, что дает Трампу еще большее преимущество, как финансовое, так и репутационное.