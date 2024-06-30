Журналисты Bloomberg пишут, что Байден объяснил свое выступление на дебатах не слишком хорошим самочувствием. Однако президент США пообещал продолжать участие в выборах.

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Что сказал Байден донорам кампании после дебатов

В присутствии около 150 человек в нью-йоркском районе Хэмптон Байден отметил, что не баллотировался бы, "если бы не верил, что могу победить".

Я понимаю беспокойство относительно дебатов. Я понимаю. У меня был не лучший вечер,

– признал он.

Один из инвесторов также рассказал, что состояние Байден, который был на дебатах и на выступлении перед донорами его кампании, "существенно отличалось" в лучшую сторону. Инвестор отметил, что Байден "не идеальный человек, но тот, кто по крайней мере достойно будет представлять эту страну".

Поскольку Байден излучал неповиновение, несколько человек за пределами Хэмптона держали плакаты с призывами к нему отказаться от участия в выборах, даже если они выражали ему сочувствие.

По словам источника Bloomberg, об отказе какого-то из доноров участвовать во встрече с президентом США не сообщалось.

После встречи с донорами Байден также посетил прием в Нью-Джерси, организованный мэром-демократом Филом Мерфи. Во время мероприятия было успешно собрано 3,7 миллиона долларов США на предвыборную кампанию президента.

В отдельном заявлении у Байдена объявили, что с момента дебатов до вечера пятницы его кампания получила 27 миллионов долларов США, что имеет целью уменьшить беспокойство среди доноров.

Что известно о беспокойстве доноров кампании Байдена