Журналісти Bloomberg пишуть, що Байден пояснив свій виступ на дебатах не надто добрим самопочуттям. Однак президент США пообіцяв продовжувати участь у виборах.

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Що сказав Байден донорам кампанії після дебатів

У присутності близько 150 людей у нью-йоркському районі Гемптон Байден наголосив, що не балотувався б, "якби не вірив, що можу перемогти".

Я розумію занепокоєння стосовно дебатів. Я розумію. У мене був не найкращий вечір,

– визнав він.

Один з інвесторів також розповів, що стан Байден, який був на дебатах і на виступі перед донорами його кампанії, "суттєво відрізнявся" у кращу сторону. Інвестор наголосив, що Байден "не ідеальна людина, але той, хто принаймні гідно представлятиме цю країну".

Оскільки Байден випромінював непокору, кілька людей за межами Гемптона тримали плакати із закликами до нього відмовитися від участі у виборах, навіть якщо вони висловлювали йому співчуття.

За словами джерела Bloomberg, про відмову якогось із донорів брати участь у зустрічі з президентом США не повідомлялось.

Після зустрічі з донорами Байден також відвідав приймання у Нью-Джерсі, організоване мером-демократом Філом Мерфі. Під час заходу було успішно зібрано 3,7 мільйона доларів США на передвиборчу кампанію президента.

В окремій заяві у Байдена оголосили, що з моменту дебатів до вечора п'ятниці його кампанія отримала 27 мільйонів доларів США, що має на меті зменшити занепокоєння серед донорів.

Що відомо про занепокоєння донорів кампанії Байдена