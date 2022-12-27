Впрочем, такая же история была и с Тедом Крузом и Бараком Обамой, однако нашли необходимые документы. Об этом 24 канала сказал политолог Николай Давидюк.

Обратите внимание Маск согласился уйти с должности гендиректора Twitter, однако назвал условие

"Есть очень много инструментов. Возможно, он родился на яхте в нейтральных водах. Через Конституционный суд все можно объяснить, есть очень много исключений и аргументаций по этой статье. Но то, что он делает, не похоже, что он идет продвигать Дональда Трампа. Он очень активный и медийный", – отмечает Давидюк.

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Маска видят преемником

Как отмечает Давидюк, популярная группа конспирологов Canon видит своим следующим лидером владельца Twitter. Любопытно, что это ядро поддержки Трампа. Если бы Маск покупал Twitter просто, чтобы его вернуть, считает политолог, он там популяризировал бы Трампа.

У Маска есть любимый придворный художник Beeple. Посмотрите, как он изображает его – альфа-самцем. Но это макиавеллизм. Сам Макиавелли купил СМИ, имел своего придворного художника, летал и встречался с богатыми семьями Катара, собирал деньги в фонды. Это очень похоже на раннюю стадию,

– отмечает Николай Давидюк.

Пока все говорят о губернаторе Роне Десантисе. Однако Давидюк не видит его суперкандидата, вокруг которого объединятся все республиканцы.

"Если не в 2024 году (Маск будет баллотироваться в президенты США – 24 канал), то позже точно. Трамп также мечтал о президентстве с конца 90-х. Байден впервые баллотировался в 80-х. Еще очень много воды может уйти... Но медийная и политическая форма, набираемая Масками, на самом деле политического уровня", – резюмировал политолог.