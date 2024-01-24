В эфире 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что еще осенью общенациональные опросы показывали огромную разницу между Дональдом Трампом и Никки Гейли. Тогда она имела менее 10%.

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Однако, согласно последним результатам, Трамп получил 54,6% поддержки проголосовавших избирателей. Его единственной соперницей осталась бывшая губернатор Южной Каролины Никки Гейли – она получила 43,2%.

Кстати, она набрала все это за последние несколько месяцев – до этого вообще шла где-то снизу гонки. У Никки Гейли шансов почти нет, но они не равны нулю,

– рассказал Михаил Шейтельман.

"До того как Десантис ушел с гонки – у них разница была 11%. А потом он ушел и отдал свои голоса Трампу. И действительно, согласно опросам, большая часть перетекла к Трампу", – отметил политтехнолог.

Тот разрыв, который сегодня появился у Никки Гейли, он меньше того, что ожидали социологи.

"Конечно, это будет похоже на чудо, если Никки Гейли удастся остаться в гонке. Она заявила, что не покинет их до праймериз в Южной Каролине, а это ее штат", – рассказал Шейтельман.

Он добавил, что даже сегодняшний результат все же придает маленький оптимизм.

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