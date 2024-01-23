В материале ЦРУ говорится о работе двойных агентов. Призыв идет к "патриотически настроенным россиянам".

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В ЦРУ обратились к россиянам

В Центральном разведывательном управлении США 22 января опубликовали видео с обращением к патриотически настроенным россиянам, которые работают в разведке и могут чувствовать себя преданными из-за коррупции в элите и плохого обеспечения российской армии.

Главным вымышленным персонажем видео является 35-летний мужчина, работающий сотрудником ГРУ. Он считает себя патриотом, любящим Россию, а также когда-то служил десантником.

Персонаж видео спрашивает, хватит ли у него мужества противостоять измене. Затем он говорит, что настоящий враг находится внутри России посредством коррумпированного руководства и элиты.

Высшее руководство продало страну за дворцы и яхты, в то время как наши солдаты жуют гнилой картофель и стреляют из доисторического оружия. Наши люди вынуждены давать взятки, чтобы просто найти работу,

– говорит мужчина.

Он уверяет, что его патриотизм подтолкнул его к действиям и сотрудничеству с ЦРУ, а финальный кадр видео показывает, как он связывается с ЦРУ мобильным телефоном.

Те, кто вас окружает, могут не хотеть слышать правду. Но мы хотим. Вы не бессильны,

– говорится в видеоматериале.

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