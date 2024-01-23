У матеріалі ЦРУ мовиться про роботу подвійних агентів. Заклик йде до "патріотично налаштованих росіян".
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У ЦРУ звернулися до росіян
У Центральному розвідувальному управлінні США 22 січня опублікували відео зі зверненням до патріотично налаштованих росіян, які працюють у розвідці й можуть відчувати себе зрадженими через корупцію в еліті та погане забезпечення російської армії.
Головним вигаданим персонажем відео є 35-річний чоловік, який працює співробітником ГРУ. Він вважає себе патріотом, любить Росію, а також колись служив десантником.
Персонаж відео запитує, чи вистачить у нього мужності протистояти зраді. Потім він каже, що справжній ворог знаходиться всередині Росії у вигляді корумпованого керівництва та еліти.
Вище керівництво продало країну за палаци і яхти, в той час, як наші солдати жують гнилу картоплю і стріляють з доісторичної зброї. Наші люди змушені давати хабарі, щоб просто знайти роботу,
– говорить чоловік.
Він запевняє, що його патріотизм підштовхнув його до дій і співпраці з ЦРУ, а фінальний кадр відео показує, як він зв'язується з ЦРУ мобільним телефоном.
Ті, хто вас оточує, можуть не хотіти чути правду. Але ми хочемо. Ви не безсилі,
– йдеться у відеоматеріалі.
У ЦРУ опублікували вербувальний відеоролик із закликом до росіян: дивіться відео
Західні ЗМІ заявляли про співпрацю українських розвідників із ЦРУ: основне
- У жовтні 2023 року видання Washington Post стверджувало, що СБУ та ГУР нібито співпрацюють з ЦРУ. Мовляв, це дуже вигідна співпраця для обох сторін. За даними видання, вона "вкоренилася" у 2014 році – після Революції Гідності, втечі Януковича та окупацію Росією Криму й частин Донецької та Луганської областей.
- За словами видання, спершу ЦРУ та СБУ "працювали обережно". Зокрема американців хвилювали російські агенти, які намагалися проникнути в українські відомства. Але саме тому ЦРУ буцімто і працювало із СБУ – вони хотіли допомогти Україні створити абсолютно нове управління, яке буде зосереджено на операціях проти Росії та буде ізольоване від інших підрозділів СБУ.
- Пізніше в ОП розкритикували такі "інсайди". Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що це дивно, коли журналісти, які перебувають 10 тисячах кілометрів від війни, дозволяють собі видавати такі заяви. Водночас жодних офіційних підтверджень тої інформації, яку виклали журналісти, не було.