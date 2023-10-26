Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зазначивши, що є дивним, коли журналісти, які перебувають 10 тисячах кілометрів від війни, дозволяють собі видавати таки "інсайди".

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Не стоїмо за всі актами спротиву в Росії

Водночас жодних офіційних підтверджень тої інформації, яку виклали журналісти немає.

Дочекаймося фіналу війни. Він дасть можливість більш детально проаналізувати з історичної точки зору, що відбувалось під час війни,

– наголосив Подоляк.

Крім того, все, що відбувається на території Росії, роблять або російські спецслужби для того, щоб мати певні зиски, або громадяни, які альтернативно дивляться на майбутнє Росії.

Україна безумовно консультує всіх, хто зацікавлений в тому, щоб в Росії відбулась революція в широкому сенсі цього слова. Ми готові зі всіма спілкуватись, але це не означає, що ми стоїмо за всіма актами спротиву, які сьогодні є на території Росії,

– пояснив радник глави ОПУ.

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Загалом, за словами Подоляка, зарано говорити про наслідки наступу, про операції, які Україна проводить, про деокупацію Криму в повному обсязі та акваторії Чорного моря.

Насамперед потрібно війну довести до кінця, тому що війна – це не абстракція в серіалі, який можна подивитись по телебаченню. Війна – це конкретні люди на конкретних напрямках – десятки тисяч українців, які щодня хочуть розв'язати питання існування держави України і водночас знищення амбіцій Росії.

"Саме тому будь-який неконтрольований матеріал завдає певної шкоди для того, що робить сьогодні Україна", – впевнений Михайло Подоляк.

Зверніть увагу! Пресслужба СБУ у коментарі виданню NV щодо статті у The Washington Post наголосила, що не коментує інформацію, отриману з анонімних джерел.

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