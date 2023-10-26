Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что странно, когда журналисты, находящиеся в 10 тысячах километров от войны, позволяют себе выдавать таки "инсайды".

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Не стоим за все актами сопротивления в России

В то же время, никаких официальных подтверждений той информации, которую изложили журналисты, нет.

Дождемся финала войны. Он позволит более детально проанализировать с исторической точки зрения то, что происходило во время войны,

– подчеркнул Подоляк.

Кроме того, все происходящее на территории России делают либо российские спецслужбы для того, чтобы иметь определенную выгоду, либо граждане, альтернативно смотрящие на будущее России.

Украина безусловно консультирует всех, кто заинтересован в том, чтобы в России произошла революция в широком смысле этого слова. Мы готовы со всеми общаться, но это не значит, что мы стоим за всеми актами сопротивления, которые сегодня происходят на территории России,

– объяснил советник главы ОПУ.

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В целом, по словам Подоляка, рано говорить о последствиях наступления, операциях, которые Украина проводит, о деоккупации Крыма в полном объеме и акватории Черного моря.

Прежде всего, нужно войну довести до конца, потому что война – это не абстракция в сериале, который можно посмотреть по телевидению. Война – это конкретные люди на конкретных направлениях – десятки тысяч украинцев, ежедневно желающих решить вопрос существования государства Украины и одновременно уничтожения амбиций России.

"Именно поэтому любой неконтролируемый материал наносит определенный ущерб тому, что делает сегодня Украина", – уверен Михаил Подоляк.

Обратите внимание! Пресс-служба СБУ в комментарии изданию NV о статье в The Washington Post подчеркнула, что не комментирует информацию, полученную из анонимных источников.

О чем рассказали журналисты The Washington Post