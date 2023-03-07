Выборы в Турции: стало известно, кто станет оппонентом Эрдогана
Источник:Politico
Президентские выборы в 2023 году станут самыми сложными за все 20 лет правления для действующего лидера Турции Реджепа Эрдогана. После долгих переговоров оппозиция все-таки определилась с кандидатом.
Все оппозиционные партии Турции избрали единого кандидата в президенты. Им станет Кемаль Киличдароглу.
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Оппозиция Турции была близка к развалу
Сложные переговоры по выбору единого кандидата от оппозиции на пост президента продолжались несколько недель. Альянс так долго спорил, что был близок к развалу. Однако в понедельник, 6 марта, коалиция "Стол шести" официально представила своего кандидата – Кемаля Киличдароглу.
После встречи с представителями шести партий в Анкаре лидер оппозиции заявил, что народная коалиция "будет руководить страной через консультации и в согласии друг с другом".
Наша единственная цель – привести страну к дням процветания, мира и радости,
– заявил оппонент Эрдогана на предвыборном митинге.
Что известно о Кемале Киличдароглу
74-летний Кемаль Киличдароглу возглавлял левоцентристскую Республиканскую народную партию (CHP), которая является крупнейшей оппозиционной партией страны. Работал также в Управлении социального обеспечения Турции.
Из-за худого телосложения и скромного стиля его прозвали "Турецким Ганди". В политических кругах Кемаля Киличдароглу приписывают успех на выборах.
В 2009 году он баллотировался на пост мэра Стамбула, однако не смог одержать победу. Он проиграл своему конкуренту, получив 37 процентов голосов, вместе с тем его конкурент получил - 44,7 процента.
Пошатнется ли президентское кресло под Эрдоганом
Аналитики считают, что Киличдароглу не будет представлять реальной угрозы для Эрдогана. Хотя действующий президент и уязвим из-за двусмысленной инфляции и неудовлетворительной реакции на сокрушительные землетрясения, однако вполне может снова выиграть президентские выборы.
Новые выборы президента Турции привлекают большое внимание. С одной стороны, Реджеп Эрдоган, ведущий тяжелую политическую борьбу и ведущую страну по традиции, а с другой – демократический оппонент Кемаль Киличдароглу, который может наладить отношения с Западом.
Почему выборы в Турции важны для всей Европы
- Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года. В мировых СМИ уже называют их самыми важными для всей Европы. За время своего 20-летнего правления Реджеп Эрдоган получил немало критики в свой адрес. Наибольший шквал он получил после сокрушительного землетрясения, которое произошло 6 февраля. И хотя действующий президент признал ошибки власти, однако его продолжают винить в смерти десятков тысяч человек.
- Вместе с тем Турция продолжает свои подпольные заигрывания с Россией и очень погрязла в геополитических играх с другими странами. Эрдоган пытается усидеть на 2 стульях: несмотря на санкции, турецкие самолеты продолжают перевозить российских туристов, в то же время Турция пытается поддерживать Украину в войне против России.
- Политологи считают, что риторика Эрдогана по отношению к России изменится, как только он вновь займет пост президента. По мнению экспертов, он сможет занять более жесткую позицию по некоторым вопросам и даже ограничить сотрудничество со страной-агрессором.