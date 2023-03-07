Выборы в Турции: стало известно, кто станет оппонентом Эрдогана

Президентские выборы в 2023 году станут самыми сложными за все 20 лет правления для действующего лидера Турции Реджепа Эрдогана. После долгих переговоров оппозиция все-таки определилась с кандидатом.

Все оппозиционные партии Турции избрали единого кандидата в президенты. Им станет Кемаль Киличдароглу.

К теме: Кто, если не Эрдоган: почему выборы в Турции называют важнейшими в Европе

Оппозиция Турции была близка к развалу

Сложные переговоры по выбору единого кандидата от оппозиции на пост президента продолжались несколько недель. Альянс так долго спорил, что был близок к развалу. Однако в понедельник, 6 марта, коалиция "Стол шести" официально представила своего кандидата – Кемаля Киличдароглу.

После встречи с представителями шести партий в Анкаре лидер оппозиции заявил, что народная коалиция "будет руководить страной через консультации и в согласии друг с другом".

Наша единственная цель – привести страну к дням процветания, мира и радости,

– заявил оппонент Эрдогана на предвыборном митинге.

Что известно о Кемале Киличдароглу

74-летний Кемаль Киличдароглу возглавлял левоцентристскую Республиканскую народную партию (CHP), которая является крупнейшей оппозиционной партией страны. Работал также в Управлении социального обеспечения Турции.

Из-за худого телосложения и скромного стиля его прозвали "Турецким Ганди". В политических кругах Кемаля Киличдароглу приписывают успех на выборах.

В 2009 году он баллотировался на пост мэра Стамбула, однако не смог одержать победу. Он проиграл своему конкуренту, получив 37 процентов голосов, вместе с тем его конкурент получил - 44,7 процента.

Пошатнется ли президентское кресло под Эрдоганом

Аналитики считают, что Киличдароглу не будет представлять реальной угрозы для Эрдогана. Хотя действующий президент и уязвим из-за двусмысленной инфляции и неудовлетворительной реакции на сокрушительные землетрясения, однако вполне может снова выиграть президентские выборы.

Новые выборы президента Турции привлекают большое внимание. С одной стороны, Реджеп Эрдоган, ведущий тяжелую политическую борьбу и ведущую страну по традиции, а с другой – демократический оппонент Кемаль Киличдароглу, который может наладить отношения с Западом.

Почему выборы в Турции важны для всей Европы