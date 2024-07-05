Лейбористы разгромно выигрывают выборы в Британии: экзитполы прогнозируют 410 мандатов

В Британии 4 июля состоялись досрочные выборы в парламент. Так, оппозиционная лейбористская партия уверенно лидирует в этой гонке.

Согласно данным экзитпола, лейбористы во главе с Киром Стармером получили 410 мест в новом парламенте. А вот консерваторы в этой гонке терпят значительное поражение.

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Лейбористская партия лидирует на выборах в Британии

Так, Консервативная партия получает 131 мандат. Таким образом, она потеряла полученное на досрочных выборах в 2019 году большинство в 365 мандатов.

Либерально-демократическая партия заняла третье место, получив 61 мандат.

За ней следуют партия Reform UK, которая получает 13 мандатов, далее в списке – Шотландская национальная партия (10), "зеленые" (2), другие партии и независимые кандидаты (23).



Результаты экзит-пола по выборам в Британии / Скриншот bbc.com

Лейбористы Британии собираются прийти к власти

В издании Reuters отметили, что согласно данным екзитполов, Кир Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании, а его Лейбористская партия намерена получить значительное большинство на парламентских выборах. Там отметили, что консерваторы Риши Сунака понесут исторические потери.

Reuters пишет, что прогнозировалось, что партия Сунака получит лишь 131 место, что является худшим результатом на выборах в ее истории, поскольку избиратели "наказали их за кризис стоимости жизни и годы нестабильности и внутренней борьбы, которые видели 5 различных премьер-министров после голосования за Brexit, состоявшегося в 2016 году".

Джон Кертис, уважаемый социолог Великобритании, сказал ВВС, что "много вреда Консервативной партии сегодня нанесен реформами, даже если окажется, что выиграет именно Лейбористская партия".

Однако экзитпол показывает, что в целом избиратели в Британии переместили поддержку к левоцентристам, в отличие от Франции, где ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" получила исторические успехи на выборах в минувшее воскресенье.

В издании указывают, что прогнозировали провал не только консерваторов. Согласно прогнозам, Шотландская национальная партия, которая выступает за независимость, получит лишь 10 мест, что является худшим показателем с 2010 года после периода беспорядков, в результате которого 2 лидеры ушли в отставку чуть больше чем за год.

Reuters пишет, что в течение последних 6 выборов в Британии только один экзитпол ошибся. Там отметили, что уже официальные результаты проведенных выборов будут известны в течение нескольких часов.

Если этот экзитпол правильный, то это историческое поражение Консервативной партии, одной из самых стойких сил, которые мы видели в политической истории Великобритании,

– Кейран Педли, директор по исследованиям Ipsos, который проводил экзитпол.

Издание отмечает, что, если результаты экзитпола подтвердятся, это станет невероятным поворотом для Стармера и лейбористов, которые, по словам критиков и сторонников, столкнулись с экзистенциальным кризисом всего 3 года назад, когда, казалось, потеряли свой путь после краха в 2019 году.

Однако серия скандалов, особенно разоблачение вечеринок на Даунинг-стрит во время карантина из-за COVID, подорвала тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона. Также катастрофическое шестинедельное премьерство Лиз Трасс, которое последовало за тем, как Джонсон покинул свой пост в конце 2022 года, закрепило падение, и "Сунак не смог сделать ни одного удара в лидерстве Лейбористской партии в опросах".