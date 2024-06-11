В Европарламент от Венгрии выбрали 2 угорок из Украины с интересными позициями по Закарпатью

В Венгрии избрали депутата в Европарламент от партии "Тиса". Ею стала женщина, которая родилась в Украине и имеет специфические взгляды на Закарпатье.

В Венгрии на выборах в Европарламент от оппозиционной партии "Тиса" победила уроженка закарпатского города Берегово Габриэла Гержени. Она прожила в Украине первые 10 лет своей жизни, а потом переехала в Венгрию.

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Она имеет воспоминания об Украине с детства

Известно, что депутат до 2021 длительное время работала в структурах Еврокомиссии.

Ее публичных заявлений об Украине найти не удалось. В 2022 году в интервью изданию венгерского меньшинства Закарпатья, которое есть в распоряжении украинских СМИ, Гержени рассказала о детских годах, которые она провела в Берегово.

Она вспомнила о "неудобной коричневой форме, ношение звезды жовтенята и отказ принимать что-либо из Венгрии – например, оберточная бумага". По ее словам, она изучала в школе венгерский язык, но обязательным был русский. Кроме этого, новоизбранный депутат рассказала, что много путешествовала в своем районе, а также собирались с семьей и друзьями, "как с венграми, так и с русскими и украинцами".

Избрали также и другого депутата

Депутатом Европейского парламента от партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" стала Виктория Ференц. Она тоже родом из Закарпатья.

Депутат заявила, что с полученным мандатом "будет пытаться представить реальные стремления венгров Закарпатья и нынешнюю сложную ситуацию общины широкой европейской общественности и европейским политикам".

Накануне голосования Ференц призвала "поддерживать кандидатов партии мира". Виктор Орбан позиционировал свою политическую силу как едва ли не единственную, которая стремится к "настоящему миру" в Украине и Европе.

Ференц родилась в селе Палло на границе со Словакией в местной венгерской семье. Она получила степень доцента венгерского института на Закарпатье. Сферой ее научных интересов являются "проблемы двуязычия" и "языковые права".

Интересно, что она разговаривает на украинском языке.