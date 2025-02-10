Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, отметив, что по разным социологическим исследованиям партия ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем может набрать 29 – 30% поддержки. В то же время Илон Маск поддерживает пророссийскую партию "Альтернатива для Германии".

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К Шольцу есть вопросы

Сегодня в сторону Мерца звучит серьезная критика за то, что он начал использовать определенные идеи по мигрантской политике, которые были на вооружении у "Альтернативы для Германии".

Это, по мнению политолога, попытки расширить круг потенциальных сторонников, чтобы увеличить результат ХДС/ХСС. Однако пока они не принесли результата: партия Мерца опережает "Альтернативу для Германии" примерно на 10%.

Третью позицию занимает Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца. К сожалению, этой силе не удается нарастить численность сторонников, несмотря на заявления Шольца, в частности, по Украине,

– подчеркнул он.

Он комментировал идеи Дональда Трампа по редкоземельным металлам, пытаясь показать себя миротворцем и альтруистом. Однако возникает вопрос, где тогда ракеты Taurus для Украины? Эти вопросы, по мнению Чаленко, возникают и внутри партии Шольца.

На четвертой позиции находится партия "Зеленых", представительницей которой является глава МИД Германии Анналена Бербок, имеющая четкую проукраинскую позицию.

Нас ожидает новая коалиция, однако единственный вопрос, чтобы "Альтернатива для Германии" не получила еще больше голосов. Это бы позволило ей в Бундестаге блокировать работу будущей коалиции,

– предположил политолог.

Для Украины важно, чтобы Германия прошла этот период слаженно и вернулась к нормальной работе. Это, в частности, будет способствовать отношениям с Украиной и поддержке ее. Потому что существует риск того, что с помощью для Киева могут возникнуть проблемы.

Сейчас есть лидерство Мерца. Однако из-за ветра праворадикализма, который усиливается открытой поддержкой "Альтернативы для Германии" со стороны Илона Маска, могут быть определенные неожиданности,

– отметил Игорь Чаленко.

К слову, политолог из Германии Сергей Сумленный объяснил, почему пророссийская партия "Альтернатива для Германии" имеет довольно высокую поддержку. По его словам, ее популярность обусловлена не лишь тем, что эта партия только праворадикальная или только пророссийская. "Альтернатива для Германии" "бьет по тем болевым точкам", что есть в немецком обществе – экономическая стагнация, инфляция, непонятная политика правительства.