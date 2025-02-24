Пропутинская партия не попадает в Бундестаг, что упрощает Мерцу формирование коалиции

Пропутинская левопопулистская партия "Союз Сары Вагенкхнехт" не преодолевает барьер в 5%, чтобы попасть в Бундестаг. Это облегчает Мерцу создание коалиции.

Партия выступала против военной поддержки Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bundeswahlleiterin (избирательный орган Германии).

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Какие результаты выборов в Германии

В Германии обнародованы предварительные результаты выборов в Бундестаг, состоявшихся 23 февраля. По данным федерального избирательного органа, левопопулистская партия "Союз Сары Вагенкнехт" набрала 4,97% голосов, не преодолев необходимый пятипроцентный барьер и, соответственно, не проходит в парламент.

Лидер этой политической силы, Сара Вагенкнехт, известна своей пророссийской позицией, призывами к отмене санкций против РФ и прекращению военной поддержки Украины.



Предварительное распределение мест в парламенте Германии / Фото Bundeswahlleiterin

Еще одна политическая сила – Свободная демократическая партия (СДП) – получила 4,3% голосов, что также не позволяет ей попасть в Бундестаг.

Отсутствие этих партий в парламенте упрощает процесс формирования коалиции для Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Победителем выборов стал блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом, который получил 28,6% поддержки избирателей. Зато СДПГ действующего канцлера Олафа Шольца получила 16,4% голосов.

Партия "Союз-90/Зеленые", что была партнером СДПГ в предыдущей коалиции, набрала 11,6%, а Социалистическая Левая партия получила 8,8% и также проходит в парламент.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) набрала 20,8%. Основные политические силы страны не рассматривают возможности сотрудничества с АдГ. Ее ранее поддержал американский миллиардер и советник Трампа Илон Маск.

Напомним, Фридрих Мерц, лидер ХДС, заявил о недостаточной поддержке Украины со стороны Германии и пообещал достичь "независимости" Европы от США.Он заявил, что, по его мнению, Германия делала этого недостаточно, ведь иначе, "завтра (24 февраля, – 24 Канал) не было бы уже три года, которые продолжается эта война".

Он в частности выступил с критикой в сторону США из-за их недавних заявлений, сказав, что Соединенным Штатам "относительно безразлично будущее Украины".