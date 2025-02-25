Путин попытается этим воспользоваться: выборы в Германии имеют один положительный для России итог

Выборы в Германии положительно закончились для Украины. Но есть единственный неприятный нюанс, которым Россия захочет воспользоваться.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что уже было много положительных заявлений от вероятного нового канцлера Германии Фридриха Мерца. Посмотрим, что будет дальше.

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Поддержит ли теперь Германия вступление Украины в НАТО

Как отметил Давидюк, в контексте вступления Украины в НАТО все зависит от того, какой будет позиция в США. Если Германия будет за, а Штаты – против, то наше государство не вступит в НАТО.

Сейчас в Европе есть много вопросов, что вообще делать с НАТО на фоне того, что Трамп отдаляется от Европы и сближается с США. Мерц вообще говорил о возможной альтернативе НАТО без Штатов. Тогда и в Украины будут другие возможности.

Различные финансово-политические круги, которые он представляет, немного отличаются от того, что говорит Трамп. Они сейчас, возможно, будут надеяться выстроить собственную систему безопасности. Вот Rheinmetall за год делает по 700 тысяч снарядов для артиллерии за год. Если объединить Украину и Германию в производстве артиллерии, то неплохие цифры получаются,

– отметил Давидюк.

Кажется, что в Европе наконец появился новый лидер. Есть надежда, что будут много положительных для Украины шагов.

Единственный нюанс относительно выборов в Германии – второе место пророссийской "Альтернативы для Германии". За них проголосовали преимущественно жители Востока Германии.

Эта "Альтернатива для Германии" раскалывает Германию. Такие расколы по территории очень любит Россия. Они будут пытаться мешать работе правительства Мерца,

– сказал Давидюк.

Напомним, блок ХДС/ХСС под руководством Мерца победил на выборах с 28,5%. Ультраправая "Альтернатива для Германии" набрала 20,8%. А социал-демократы во главе с Шольцем – 16,4%.