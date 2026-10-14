Трамп совсем скоро окажется в затруднительном положении: все зависит от выборов в Конгресс

Промежуточные выборы в Конгресс определят политическую жизнь США на ближайшие несколько лет. Существует высокая вероятность того, что у Трампа начнутся проблемы. Но вариант импичмента на самом деле маловероятен.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Петр Олещук. Согласно текущим прогнозам, у демократов высокие шансы получить большинство в Палате представителей. Что касается Сената, то здесь действительно есть вопросы. Однако пока не стоит заглядывать в прогнозы. На данный момент большинство и в Палате представителей, и в Сенате контролируют республиканцы.

В каком случае у Трампа начнутся проблемы?

Как подчеркнул Олещук, если демократы получат большинство в Палате представителей, то вполне вероятно, что начнутся расследования деятельности Трампа, возможного иностранного влияния и т. п. Все может дойти до процедуры импичмента. Такое уже случалось дважды.

Вряд ли процедура импичмента будет доведена до конца. Для этого требуется не только 51% голосов в Палате представителей, но и две трети голосов Сената. Очевидно, что у демократов не будет такого преимущества. А республиканцы вряд ли проголосуют за импичмент Трампу,

– сказал Олещук.

Скорее всего, после выборов в Конгресс в случае победы демократов начнется "холодная война" между американскими органами власти. Каждый начнет мешать каждому. У Трампа начнутся проблемы с бюджетом, ведь его утверждает Конгресс. Также начнутся расследования в отношении представителей его администрации. Трамп явно попытается оказать ответное давление, что в конечном итоге приведет к проблемам с дееспособностью американских институтов.