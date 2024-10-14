Как проходят выборы в литовский Сейм: итоги первого тура

Оппозиционная Социал-демократическая партия лидирует по итогам первого тура парламентских выборов в Литве. Явка на выборах составила 52,06%.

Об этом свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии. Всего в Сейме Литвы 141 депутат, 71 из них избирается в одномандатных округах, еще 70 – в многомандатных.

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По итогам первого тура лидирует оппозиция

Социал-демократы получили более 36% голосов избирателей. По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на 594 из 1 947 избирательных участков они набрали поддержку. Это обеспечивает им большинство в многомандатном избирательном округе.

Правящая партия "Союз отечества - Христианские демократы Литвы", возглавляемая премьер-министром Ингридой Шимоните, занимает второе место с 28%. Третье место заняла партия "Заря Нямунаса" под руководством Ремигиюса Жемайтайтиса, которая получила поддержку 12% избирателей на своих первых выборах.

Справка. Социологи предполагали, что за оппозицию было готово проголосовать 15-18% избирателей. Лидер Социал-демократической партии, депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте, как ожидается, займет должность премьер-министра.

В литовский Сейм избирается 141 депутат на четырехлетний срок - 71 в одномандатных округах и 70 в общенациональном многомандатном избирательном округе.

В этом году на выборах в Сейм баллотировались 1 740 политиков. Также 14 политических партий и одна коалиция сформировали списки кандидатов на выборах.