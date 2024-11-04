Майя Санду в обращении заявила, что граждане Молдовы предоставили урок демократии, пишет 24 Канал со ссылкой на выступление политика.

Смотрите также На выборах президента в Молдове Майя Санду вырвалась вперед: подсчет голосов продолжается

Что заявила Санду

Молдова, ты победила! Сегодня, дорогие молдаване, вы дали урок демократии, достойный того, чтобы его написали в учебниках истории. Сегодня вы спасли Молдову! В нашем выборе достойного будущего никто не проиграл,

– сказала Санду.

Она поблагодарила молдаван, которые пришли на выборы и проголосовали или за нее, или за ее пророссийского конкурента – Александра Стояногло. Президент Молдовы добавила, что обязуется быть президентом для всех.

В нашем выборе достойного будущего никто не проиграет. Мы можем придерживаться разных взглядов, говорить на разных языках, но мы все хотим мира, взаимопонимания и достойной жизни для наших детей. Это моя главная цель для Молдовы на ближайшие годы. Нам необходимо объединение общества,

– заявила Майя Санду на русском языке.

Также она сказала, что Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы. Ведь были грязные деньги, незаконный подкуп голосов, вмешательство преступных группировок в избирательные процессы, распространение ненависти и страха в нашем обществе. Однако Санду подытожила, что наш народ объединился и граждане победили.

Кстати, уже обработали 99,32 процента бюллетеней. Согласно им, побеждает Санду, набрав 55,16% голосов, против 44,84 у Александра Стояногло.