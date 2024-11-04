Майя Санду у зверненні заявила, що громадяни Молдови надали урок демократії, пише 24 Канал з посиланням на виступ політикині.

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Що заявила Санду

Молдова, ти перемогла! Сьогодні, дорогі молдовани, ви дали урок демократії, гідний того, щоб його написали в підручниках історії. Сьогодні ви врятували Молдову! У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програв,

– сказала Санду.

Вона подякувала молдаванам, які прийшли на вибори й проголосували чи за неї, чи за її проросійського конкурента – Александра Стояногло. Президентка Молдови додала, що зобов'язується бути президентом для всіх.

У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програє. Ми можемо дотримуватись різних поглядів, говорити різними мовами, але ми всі хочемо миру, взаєморозуміння та гідного життя для наших дітей. Це моя головна ціль для Молдови на найближчі роки. Нам необхідне об'єднання суспільства,

– заявила Майя Санду російською мовою.

Також вона сказала, що Молдова зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи. Адже були брудні гроші, незаконний підкуп голосів, втручання злочинних угруповань у виборчі процеси, поширення ненависті та страху в нашому суспільстві. Проте Санду підсумувала, що наш народ об'єднався і громадяни перемогли.

До речі, вже опрацювали 99,32 відсотка бюлетенів. Згідно з ними, перемагає Санду, набравши 55,16% голосів, проти 44,84 в Александра Стояногло.