Партия обнародовала свою позицию 4 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsmaker.

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Какова позиция социалистов

ПСРМ подвергла сомнению легитимность выборов, особенно голосования в Приднестровье и за рубежом, называя процесс недемократическим.

Майя Санду стала "президентом диаспоры". Партия социалистов не признает голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявили победительницей,

– заявили в партии.

Социалисты также сообщили, что планируют сотрудничество с другими политическими силами, что бы создать "совместную стратегию деполитизации госорганов и обеспечения равных условий во время избирательных кампаний".

"Жители Молдовы 3 ноября 2024 года приняли решение, указывая на свое стремление сменить эту власть. Жители Молдовы будут решать и в дальнейшем – на предстоящих парламентских выборах", – заявили в ПСРМ.

Напомним, Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдове, получив 55,33% голосов, одновременно Александр Стояногло набрал 44,67%. Именно голоса диаспоры помогли Санду опередить своего оппонента.