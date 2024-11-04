Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на украинского президента.
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Украина и Молдова имеют общую цель
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Майей Санду. Он также поддержал европейский выбор народа Молдовы.
Мы подтвердили приверженность сотрудничеству на пути к общей цели – членства в Европейском Союзе,
– рассказал президент.
Также украинский лидер рассказал, что они скоординировали совместные шаги. В частности, он пригласил Санду в Украину.
В Молдове завершился второй тур президентских выборов. В нем принимали участие действующая руководительница страны Майя Санду и пророссийский кандидат Александр Стояногло.
Окончательные результаты показывают, что победила Майя Санду. ЦИК завершила подсчет голосов граждан, проголосовавших во втором туре президентских выборов. После обработки 100% протоколов за Майю Санду проголосовали 55,33% избирателей, а за Александра Стояногло – 44,67%.