Володимир Зеленський привітав Майю Санду із перемогою на виборах. Про це розповідає 24 Канал із посилання на українського президента.

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Україна та Молдова мають спільну мету

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Майєю Санду. Він також підтримав європейський вибір народу Молдови.

Ми підтвердили відданість співпраці на шляху до спільної мети – членства в Європейському Союзі,

– розповів президент.

Також український лідер розповів, що вони скоординували спільні кроки. Зокрема, він запросив Санду до України.

У Молдові завершився другий тур президентських виборів. У ньому брали участь чинна очільниця країни Майя Санду та проросійський кандидат Александр Стояногло.

Остаточні результати показують, що перемогла Майя Санду. ЦВК завершила підрахунок голосів громадян, які проголосували у другому турі президентських виборів. Після обробки 100% протоколів за Маю Санду проголосували 55,33% виборців, а за Олександра Стояногло – 44,67%.