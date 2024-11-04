Украинский лидер отметил, что Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.
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Как Зеленский поздравил Санду
Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор народа Молдовы и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства,
– отметил президент.
Он также сказал, что граждане Молдовы четко определились и выбрали путь к экономическому росту и социальной стабильности.
"Только настоящая безопасность и мирная, объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье возможность с надеждой и уверенностью встретить завтрашний день", – подытожил Владимир Зеленский.
Стоит заметить, что Майя Санду во втором туре президентских выборов по состоянию на 9:27 4 ноября набрала уже 55,41% голосов, ее пророссийский конкурент Александр Стояногло – 44,59%.
Майя Санду уже объявила о своей победе во втором туре президентских выборов в Молдове и обратилась к гражданам.