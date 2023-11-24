Однако первооснова позиции Герта Уилдерса – отказ от расширения ЕС, потому что принятие новых членов будет стоить слишком много денег. Об этом 24 Канала рассказала эксперт Нидерландского института международных отношений Clingendael Юлия Солдатюк-Вестервельд.
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Какие вызовы ожидают ЕС и Украины
Украине не стоит рассчитывать на мощную поддержку от "Партии свободы" в вопросе евроинтеграции. Однако наше государство может существенно увеличить свои шансы на присоединение к ЕС, демонстрируя соблюдение норм верховенства права и повышая прозрачность принятия своих решений. Эти критерии крайне важны для Нидерландов в оценке готовности Украины к вступлению.
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Обозреватели называют победу ультраправой партии в Нидерландах "политическим землетрясением", ведь среди ее деятелей есть и поддерживающие Nexit – выход страны из Европейского союза. Впрочем, лозунги о "контроле границ", озвучиваемые Уилдерсом накануне выборов, могли так же быть и обычной предвыборной риторикой для привлечения избирателей.
"Ситуация зависит во многом еще и от выборов в других странах ЕС. И если увеличится количество стран, которые будут иметь руководителей из этого (радикально правого – 24 Канал) политического спектра, это могу осложнить проведение внутренних реформ Европейского союза, которые важны для продолжения расширения ЕС", – допустила эксперт по международным отношениям.
Юлия Солдатюк-Вестервельд о результатах выборов в Нидерландах: смотрите видео
Подробности выборов в Нидерландах
После обработки 98% бюллетеней, результаты ведущих партий выглядят так:
- "Партия свободы" – 37 мест в парламенте (23,6% голосов);
- Альянс "Зеленых левых" и "Лейбористов" – 25 мест (15,5% голосов);
- Правоцентристская "Народная партия" премьера Марка Рютте – 24 места (15,2% голосов);
- Центристская партия "Новый общественный договор" – 20 мест (12,8% голосов)
Все остальные партии будут совокупно иметь 44 места в парламенте (29% голосов), в котором заседают 150 депутатов. Дружественная Украине "Народная партия" Марка Рютте уже объявила, что не присоединится к новому правительству потому, что избиратели недовольны ею. В то же время, обозреватели также считают, что и победной "Партии свободы" будет нелегко сформировать новую коалицию.
Реформа Европейского союза
- На днях Европарламент проголосовал за изменения договоров о функционировании ЕС, чем запустил начало внутренней реформы Евросоюза. Ее поддержал 291 евродепутат, в то время как 274 выступили против.
- Среди главных предложений – отказ от принципа единогласности в Совете ЕС, сокращение состава Еврокомиссии до 15 человек и упрощение процедуры лишения права голоса стран-членов, не отвечающих ценностям ЕС.
- Теперь в декабре решения Европарламента должны утвердить на саммите ЕС квалифицированным большинством голосов. Впрочем, на финальном этапе это решение потребуется принять единогласно. В настоящее же время против этой инициативы уже высказались Венгрия и Польша.