Общую ситуацию 24 Каналу очертила эксперт Нидерландского института Clingendael международных отношений Юлия Солдатюк-Вестервельд. По ее словам, поддержка Украины и осуждение действий России среди населения выросли на 15% по сравнению с прошлым годом.

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"Большинство считает, что Украину нужно поддерживать еще больше. Если смотреть в целом, 62% считают, что Украине нужно поставлять больше оружия, а 18% – убеждены, что прежде всего нужно увеличить свой оборонный потенциал", – отметила Солдатюк-Вестервельд.

Кроме того, две трети нидерландцев поддерживают санкции против России, даже если это имеет экономические последствия для них самих. Большинство считает, что санкции ЕС слишком слабы.

В то же время 62% считают, что в ЕС должны требовать переговоров и перемирия по соображениям сохранения человеческих жизней.

В Нидерландах больше узнали об Украине и украинцах

Увеличение поддержки нашей страны связано прежде всего с лучшим пониманием общей ситуации. Так, до 2022 года общий уровень знаний об Украине среди населения Нидерландов был достаточно минимален. За эти два года он значительно вырос.

Кроме того, Украина хорошо показала себя в реформах и противостоянии врагу.

Позитивное влияние оказали также перемещенные лица в Нидерландах, которые с хорошей стороны показывают украинскую культуру и украинцев как таковых,

– добавила Солдатюк-Вестервельд.

В то же время, отношение к России изменилось кардинально, хотя и постепенно. Первым звоночком стало сбивание Boeing 777 возле Донецка.

Нидерланды помогают Украине: основное