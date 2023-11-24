Загальну ситуацію 24 Каналу окреслила експертка Нідерландського інституту Clingendael міжнародних відносин Юлія Солдатюк-Вестервельд. За її словами, підтримка України і засудження дій Росії серед населення зросли на 15% порівняно з минулим роком.

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"Більшість вважає, що Україну потрібно підтримувати ще більше. Якщо дивитися загалом, 62% вважають, що Україні потрібно постачати більше зброї, а 18% – переконані, що передусім потрібно збільшити свій оборонний потенціал", – зазначила Солдатюк-Вестервельд.

Крім того, дві треті нідерландців підтримують санкції проти Росії, навіть якщо це має економічні наслідки для них самих. Більшість вважає, що санкції ЄС занадто слабкі.

Водночас 62% вважають, що ЄС мали б вимагати переговорів і перемир'я з міркувань збереження людських життів.

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Збільшення підтримки нашої країни пов'язане передусім з ліпшим розумінням загальної ситуації. Так, до 2022 року загальний рівень знань про Україну серед населення Нідерландів був досить мінімальний. За ці два роки він значно зріс.

Крім того, Україна гарно показала себе в реформах і протистоянні ворогу.

Позитивний вплив мали також переміщені особи в Нідерландах, які з гарного боку показують українську культуру та українців як таких,

– додала Солдатюк-Вестервельд.

Водночас ставлення до Росії змінилось кардинально, хоч і поступово. Першим дзвіночком стало збиття Boeing 777 біля Донецька.

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