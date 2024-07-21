Внеочередные парламентские выборы прошли после того, как Эммануэль Макрон распустил парламент. Сделал он это именно из-за того, что на выборах Европарламента праворадикальная партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила около 33% голосов.

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Как Ле Пен не получила ни одной ключевой должности

"Национальное объединение" и его союзники не получили никаких ключевых позиций в Национальной ассамблее,

– отметили журналисты.

Ведь блок президента Франции Эммануэля Макрона объединился с коалицией левых и даже правой партией "Республиканцы", чтобы не дать партии Ле Пен получить важные должности.

Так, партия пророссийского политика Маре Ле Пен не получила ни одной должности:

при избрании руководителей восьми постоянных комиссий нижней палаты парламента Франции;

в Бюро Национальной ассамблеи – руководящем органе парламента.

Руководительница ультраправого "Национального объединения" назвала это "позорным поступком".

Соглашение, заключенное между "макронистами" и Лораном Вокезом, чтобы предоставить последнему представительство, на которое "Национальное объединение" имеет законное право в Бюро нашей Ассамблеи, является позорным маневром. Почти 11 миллионов избирателей были таким образом лишены права голоса в пользу партии, которая набрала лишь 1,5 миллиона,

– заявила Ле Пен.

О том, как Эммануэль Макрон обошел правых и объединил французов против общей угрозы – читайте по ссылке.