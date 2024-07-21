Позачергові парламентські вибори пройшли після того, як Еммануель Макрон розпустив парламент. Зробив він це саме через те, що на виборах Європарламенту праворадикальна партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен здобула орієнтовно 33% голосів.

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Як Ле Пен не отримала жодної ключової посади

"Національне об'єднання" та його союзники не отримали жодних ключових позицій в Національній асамблеї,

– зазначили журналісти.

Адже блок президента Франції Еммануеля Макрона об'єднався із коаліцією лівих та навіть правою партією "Республіканці", щоб не дати партії Ле Пен отримати важливі посади.

Так, партія проросійської політикині Маре Ле Пен не отримала жодної посади:

при обранні очільників восьми постійних комісій нижньої палати парламенту Франції;

у Бюро Національної асамблеї – керівному органі парламенту.

Очільниця ультраправого "Національного об'єднання" назвала це "ганебним вчинком".

Угода, укладена між "макроністами" і Лораном Вокезом, щоб надати останньому представництво, на яке "Національне об'єднання" має законне право в Бюро нашої Асамблеї, є ганебним маневром. Майже 11 мільйонів виборців були таким чином позбавлені права голосу на користь партії, яка набрала лише 1,5 мільйона,

– заявила Ле Пен.

Про те, як Еммануель Макрон обійшов правих та об'єднав французів проти спільної загрози – читайте за посиланням.