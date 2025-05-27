Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков, отметив, что Навроцкий пытается привлечь внимание правых избирателей. Именно их взгляды разделяет крупнейшая в Польше антиукраинская партия.

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Угрозы для Украины из-за выборов в Польше

По словам заместителя директора аналитического центра "Политика", Тшасковский является проукраинским кандидатом, который должен был бы уверенно выигрывать на выборах в Польше. Однако на первом туре выборов он едва оторвался от Навроцкого, который является консервативным политиком с антиукраинскими заявлениями.

Существует такая партия как "Конфедерация", ее возглавляет Славомир Менцен, который набрал 15% голосов. "Конфедерация" – максимально противоукраинская партия, которая выступает против украинской евроинтеграции.

Проблема в Польше является типичной для Запада – расцвет популизма. Именно Навроцкий пытается получить долю голосов правых избирателей. Эта история выглядит максимально неприятно,

– подчеркнул он.

В то же время Бронжуков отметил, что пока неизвестно точно, кто станет президентом Польши. Избирательная тенденция в стране сложная, опасная и порой противоречит здравому смыслу. В то же время именно Польша является первой страной ЕС, которая может оказаться в угрозе из-за России.

"Местные политики имеют популистские подходы. Они пытаются играть против союзников, которые могут усилить Польшу. Поляки должны голосовать ответственно и принципиально, чтобы страна не столкнулась с Россией. Ведь если так произойдет, они не будут готовы отвечать вызовам", – добавил он.

Тем временем в Варшаве одновременно проходят марши в поддержку обоих кандидатов. Марш в поддержку Тшасковского собрал более полумиллиона человек, а вот поддержать Навроцкого пришло ориентировочно 200 тысяч.