Про це 24 Каналу розповів заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков, зауваживши, що Навроцький намагається привернути увагу правих виборців. Саме їхні погляди розділяє найбільша в Польщі антиукраїнська партія.

Дивіться також "Це вже не за горами": що може змусити Трампа дозволити удари по Росії без обмежень

Загрози для України через вибори в Польщі

За словами заступника директора аналітичного центру "Політика", Тшасковський є проукраїнським кандидатом, який би мав впевнено вигравати на виборах в Польщі. Однак на першому турі виборів він ледь відірвався від Навроцького, який є консервативним політиком з антиукраїнськими заявами.

Існує така партія як "Конфедерація", її очолює Славомір Менцен, який набрав 15% голосів. "Конфедерація" – максимально протиукраїнська партія, яка виступає проти української євроінтеграції.

Проблема в Польщі є типовою для Заходу – розквіт популізму. Саме Навроцький намагається отримати частку голосів правих виборців. Ця історія виглядає максимально неприємно,

– наголосив він.

Водночас Бронжуков зауважив, що поки що невідомо точно, хто стане президентом Польщі. Виборча тенденція в країні складна, небезпечна та часом суперечить здоровому глузду. Водночас саме Польща є першою країною ЄС, яка може опинитись у загрозі через Росію.

"Місцеві політики мають популістичні підходи. Вони намагаються грати проти союзників, які можуть посилити Польщу. Поляки повинні голосувати відповідально та принципово, щоб країна не зіштовхнулась з Росією. Адже якщо так станеться, вони не будуть готові відповідати викликам", – додав він.

Тим часом у Варшаві одночасно проходять марші на підтримку обох кандидатів. Марш на підтримку Тшасковського зібрав понад пів мільйона людей, а от підтримати Навроцького прийшло орієнтовно 200 тисяч.